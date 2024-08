Julián Álvarez está cada vez mais próximo de reforçar o Atlético Madrid, informa a imprensa inglesa e espanhola, que aponta uma transferência na ordem dos 80 milhões de euros, o que representará a segunda contratação mais cara da história dos colchoneros, a seguir aos €126M pagos por João Félix ao Benfica em 2019.

De saída do Manchester City, o avançado argentino, que tem estado na sombra de Erling Haaland, vai prosseguir a carreira em Espanha.

Segundo a imprensa, ambos os clubes chegaram a acordo e as negociações estão a ser feitas com o jogador.

De referir que estas notícias não são positivas para João Félix, que pode perder espaço no plantel de Diego Simeone com a chegada do avançado de 24 anos. Neste mercado, o Atlético já garantiu também a contratação de Alexander Sorloth, avançado do Villarreal.