Cedido pelo Atlético de Madrid, João Félix voltou a falar do futuro e reiterou que «gosta muito» de estar no Chelsea.



«Ainda não sei o meu futuro, mas adorei estes quatro/cinco meses. O Chelsea é um clube de topo e toda a gente me recebeu bem. Os meus colegas de equipa são incríveis e gosto muito de estar aqui», disse o internacional português, em declarações reproduzidas pelo Evening Standard.



Lembre-se que o avançado, de 23 anos, custou mais de 120 milhões aos colchoneros. Em três anos e meio, Félix nunca foi um dos indiscutíveis de Simeone e saiu em janeiro deste ano para o Chelsea por empréstimo. Após um bom início ainda sob comando de Potter, o atacante perdeu espaço com a chegada de Lampard, tendo cumprido 18 jogos (marcou três golos) até ao momento.