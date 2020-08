João Carlos Pereira vai trabalhar no Grasshoppers, histórico do futebol da Suíça que agora milita no segundo escalão, com uma equipa técnica constituída por mais quatro treinadores portugueses.



O ex-treinador da Académica faz-se acompanhar pelos seguintes elementos:



. João Gião, 33, ex-Coordenador Técnico do Bordéus e com passagens anteriores pela formação do Benfica, Atlético, Pinhalnovense, Sacavenense e Académica;



. Lino Godinho, 34, ex-Aspire Academy, Selecção Nacional do Qatar e formação do Benfica;



. Gilberto Freitas, 35 anos, ex-Académica, formação do V. Guimarães, Debreceni (Hungria) e Ohod (Arábia Saudita)



. Bruno Ferreira, 26 anos, ex-Académica, Fátima, Mirense, Alcanenense e formação do Benfica.



O Grasshoppers foi 27 vezes campeão da Suíça, a última em 2003, e esteve duas vezes na fase de grupos da Liga dos Campeões na década de 90. Pela segunda vez na sua longa história, foi despromovido em 2019 ao segundo escalão.