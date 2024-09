João Mário já está de malas prontas para deixar o Benfica e vai viajar esta terça-feira para a Turquia, para assinar contrato com o Besiktas, segundo confirmou o Maisfutebol.

Os encarnados avançaram nas últimas horas na negociação com o emblema turco e encaminharam a transferência do médio, que tem contrato com o Benfica até 2026.

A saída foi decidida em comum acordo, ainda antes da demissão do treinador Roger Schmidt, visto que as duas partes estavam interessadas no fim do ciclo.

Aos 31 anos, João Mário vai deixar a Luz depois de três épocas e meia. Fez, ao todo, 149 jogos oficias, marcou 36 golos e conquistou dois títulos: um campeonato e uma Supertaça.