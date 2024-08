Disposto a deixar o Benfica neste mercado de verão europeu, João Mário já comunicou nos bastidores que aprova os avanços para ser negociado com o Besiktas, segundo apurou o Maisfutebol.

Com o «sim» do experiente médio português, o emblema turco vai buscar agora um acordo com as águias, com quem o jogador tem contrato válido até junho de 2026.

Para negociar em definitivo o jogador de 31 anos, a SAD encarnada pretende um encaixe entre 3 a 5 milhões de euros. As conversas estão em andamento.

Nos últimos dias, João Mário também recebeu sondagens do Brasil, mas, em princípio, não deseja continuar a carreira do outro lado do Oceano Atlântico. Prefere a Turquia ou até mesmo algum projeto do Médio Oriente.