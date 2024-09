O futebolista português João Mário transferiu-se do Benfica para o Besiktas, num negócio feito por empréstimo, com obrigação de compra. A mudança, já noticiada pelo Maisfutebol, foi confirmada pelos dois clubes, na tarde desta quarta-feira.

«João Mário termina um ciclo de quatro anos no Benfica, ao transferir-se para o Besiktas, da Turquia. Campeão nacional na época 2022/23 e vencedor da Supertaça em 2023, o médio disputou 149 jogos de águia ao peito», referem os encarnados.

«Foi alcançado acordo com o Benfica para a transferência temporária do jogador profissional de futebol João Mário até ao final da época 2024/25, com obrigação de compra. Desejamos muito sucesso ao João Mário com a nossa gloriosa camisola», refere o clube turco, em comunicado, no seu sítio oficial.

O Besiktas já apresentou o médio através de um vídeo publicado nos seus canais oficiais.

Em pouco mais de três épocas no Benfica, João Mário ajudou a conquistar um campeonato e uma Supertaça: despede-se do clube da Luz depois de 149 jogos, 36 golos e 23 assistências.

Com contrato com o Benfica até 2026, João Mário volta ao estrangeiro, na sequência de uma aventura no Benfica em que conquistou uma Liga e uma Supertaça.