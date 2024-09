O central João Muniz é, tal como o Maisfutebol noticiou, reforço do Rio Ave para a época 2024/25, por empréstimo do Sporting, confirmou a SAD dos de Vila do Conde, na tarde desta segunda-feira.

«A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD chegou a acordo com a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD para a cedência, a título de empréstimo, do jogador João Muniz, válida até junho de 2025», informa o Rio Ave, em comunicado.

Internacional sub-17 e sub-19 por Portugal, João Muniz chegou ao Sporting em 2019/20. Foi nos leões que fez parte significativa da formação, depois de ter feito percurso em clubes do distrito de Viseu: O Pinguinzinho, Lusitano de Vildemoinhos, Casa do Benfica de Viseu e Académico de Viseu.

Nas últimas duas épocas, jogou entre as equipas de juniores, sub-23 e B do Sporting.

Natural da Ribeira Brava (Madeira) e também de nacionalidade brasileira, o central já treinou na manhã desta segunda-feira, antes de juntar-se aos compromissos da seleção nacional sub-20 de Portugal.

Esta segunda-feira, dia de fecho do mercado em Portugal, também já chegoaram ao Rio Ave os médios Martim Neto e Demir Ege.