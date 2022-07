O brasileiro João Pedro foi apresentado esta quinta-feira como novo reforço do Vitória de Guimarães.

O emblema vimaranense informou que o avançado de 19 anos chega à cidade Berço «numa operação sem custos» e assinou um contrato válido até 2025. Além disso, o clube minhoto fica com 70 por cento do passe do jogador.

Formado no Palmeiras, João Pedro vai ter a primeira experiência fora do Brasil. Na última época, marcou oito golos em 18 jogos na equipa de sub-20 do Verdão.