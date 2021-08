O Benfica anunciou a renovação de contrato do jovem avançado João Resende. O jogador de 18 anos prepara-se para cumprir o quinto ano de águia ao peito.

Ao canal do clube da Luz, João Resende vê com bons olhos a renovação e elogia o trabalho do Benfica na evolução do jogador e do ser humano.

«É um bom sinal [a renovação], sinal de confiança do clube no meu trabalho e a demonstração de que consigo a atingir os objetivos e as expectativas que previram para mim. (...) O Benfica tem um papel muito importante na minha evolução como jogador e enquanto homem. Desde que vim para o Benfica evoluí muito em vários fatores, técnico, tático, físico e psicológico e tenho um comportamento muito positivo», disse João Resende.

João Resende começou a formação no Fafe. Mais tarde mudou-se para o V. Guimarães, onde jogou quatro temporadas, saindo em 2019 para Benfica Campus. Em 2019/20, como juvenil, o jovem avançado apontou 24 golos em 20 jogos, tendo jogado ainda um jogo pelos juniores. encarnados. Na época passada, na equipa sub-23, jogou 16 jogos e marcou sete golos, juntando ainda cinco jogos e três golos pelos juniores.