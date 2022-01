João Veras é reforço do Portimonense por empréstimo da Ponte Preta, informou o clube algarvio.



De acordo com o emblema de Portimão, o avançado de 21 anos chega cedido por ano e meio com opção de compra.



Esta será, de resto, a primeira experiência de Veras na Europa. Na época passada o atacante anotou cinco golos em 33 partidas pela Ponte Preta na Série B.