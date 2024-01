O português Joaquim Pinto, de 42 anos, é reforço para a estrutura de prospeção do Spartak Moscovo, anunciou esta quinta-feira o clube da Rússia.

Joaquim Pinto trabalhou no Benfica nos últimos dez anos e é o segundo elemento a deixar a estrutura dos encarnados para reforçar o Spartak em poucas semanas, depois de Tomás Amaral, diretor desportivo dos russos.

No clube moscovita, Joaquim Pinto junta-se precisamente a Tomás Amaral, com quem vai trabalhar de perto, como líder do departamento de prospeção.

«O especialista de 42 anos será adjunto do diretor desportivo Tomás Amaral. A sua principal tarefa é desenvolver o serviço de prospeção existente no clube», refere o Spartak, em comunicado.

Na década em que esteve no Benfica, Joaquim Pinto trabalhou na prospeção nos escalões de formação e, mais tarde, desde 2019/20, passou para a estrutura do futebol profissional.