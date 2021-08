O Estoril anunciou a contratação do avançado Johan Mina. O jogador equatoriano chega emprestado pelos alemães do Werder Bremen por uma época. Sabe ainda o Maisfutebol que os «canarinhos» têm opção de compra no final do empréstimo para ficarem com o jogador que vai atuar principalmente na equipa sub23.

Johan Mina tem 19 anos, jogava no Emelec, no Equador, antes de se mudar para a Alemanha, na época passada. Com presenças na equipa sub19 e equipa B do Werder Bremen, Johan Mina vem para Portugal para ganhar experiência no futebol profissional.

O Estoril apresenta o segundo reforço do dia, depois do defesa Patrick William, contratado ao Famalicão.