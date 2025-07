Johnny Cardoso, médio de 23 anos, é reforço do Atlético de Madrid. O anúncio foi feito ao início da tarde desta quarta-feira pelos «colchoneros», revelando que o jogador fica com contrato até 2030.

O jogador norte-americano, com ascendência brasileira, fez formação nos brasileiros do Internacional e estreou-se como sénior em 2019 no clube brasileiro.

Apesar da dupla nacionalidade Johnny Cardoso optou por jogar pela seleção norte-americana e já conta com 22 internacionalizações.

A meio da temporada 2023/24 assinou pelo Real Bétis e na época passada foi semifinalista da Liga Conferência, ao serviço do clube de Sevilha.

Durante uma temporada e meia, Johnny Cardoso realizou 65 jogos e marcou cinco golos ao serviço do Bétis.

