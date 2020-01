O Mónaco confirmou, esta quarta-feira, a contratação do guarda-redes polaco Radoslaw Majecki ao Légia de Varsóvia, por quatro épocas e meia, até junho de 2024.

O jogador de 20 anos vai, contudo, continuar a jogar no emblema da capital da Polónia até final da época. Além da compra com cedência ao clube de origem de Majecki, o Mónaco anunciou a cedência do extremo Jordi Mboula, formado no Barcelona, ao Huesca de Espanha, após meia época nos belgas do Cercle Brugge.

