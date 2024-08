O Fulham anunciou, este sábado, a contratação de Jorge Cuenca ao Villarreal até 2028, com opção de mais um ano.

Segundo a imprensa internacional, o defesa central custou cerca de sete milhões de euros à equipa de Marco Silva.

«Jorge Cuenca fechou um contrato de quatro anos, que o manterá em Craven Cottage até ao verão de 2028, com opção do clube de prolongar por mais um ano», pode ler-se no comunicado oficial.

Depois de representar o Barcelona, o Almería e o Getafe, o jogador espanhol esteve as duas últimas épocas ao serviço do Villarreal, tendo feito um total de 60 jogos, três golos e uma assistência.