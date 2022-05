O Fenerbahçe é, por esta altura, a possibilidade mais forte para o futuro de Jorge Jesus.

Há várias semanas que o emblema turco encetou contactos com o treinador português, mas está à espera de um argumento de peso para fechar o negócio: a Liga dos Campeões.

O título turco está entregue ao Trabzonspor, e a duas jornadas do fim o Fenerbahçe ocupa a segunda posição, com cinco pontos de vantagem sobre o Konyaspor. Está, por isso, bem encaminhada a presença na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Embora estejamos a falar de rondas preliminares da prova, esse seria um argumento para reforçar o interesse de Fenerbahçe em Jorge Jesus.

O técnico português regressou recentemente do Brasil, onde assumiu o interesse em reassumir o comando do Flamengo, agora orientado por Paulo Sousa.

Essa confissão, deixada a um jornalista em ambiente informal, motivou muitas críticas no Brasil. Jesus disse, na ocasião, que tinha de resolver o futuro até ao dia 20 de maio, mas a verdade é que as portas do Flamengo não parecem abertas para um regresso.

É nesse sentido que o Fenerbahçe aparece como possibilidade mais forte, no momento.