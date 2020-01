Pedro já está no Rio de Janeiro para assinar pelo Flamengo de Jorge Jesus. O avançado brasileiro admitiu que a oficialização da mudança da Fiorentina para o campeão brasileiro e sul-americano está preso por detalhes.



«Ainda não assinei, faltam alguns detalhes e os exames médicos. Mas a expetativa é enorme. Estou muito feliz e motivado para essa temporada. Sentia saudades do Rio de Janeiro. Jogar no Flamengo é uma oportunidade muito grande. Vamos fechar para dar tudo certo e ter um grande ano para a Nação», disse aos jornalistas, à chegada.



Contratado pelo clube viola ao Fluminense, o jogador de 22 anos disputou apenas 59 minutos na Serie A.



Lembre-se que a direção rubro-negra já tinha manifestado intenção de contratar Pedro.



