O Fenerbahçe, clube treinado pelo português Jorge Jesus, alcançou um «princípio de acordo» para contratar o avançado internacional turco Emre Mor, de 24 anos.

«O nosso clube chegou a um princípio de acordo com o Karagumruk e com o próprio jogador para a transferência de Emre Mor», refere o Fenerbahçe, em comunicado, esta terça-feira.

Emre Mor, de 24 anos, nascido na Dinamarca, onde fez formação no Lyngby até começar como sénior no Nordsjaelland em 2015/16, jogou no Karagumruk em 2021/22, cedido pelo Celta de Vigo, clube espanhol com o qual cessa contrato neste verão.

Além destes emblemas, Mor, 15 vezes internacional pela Turquia (um golo), também jogou no Borussia Dortmund em 2016/17. Na época seguinte, rumou ao Celta, clube que também o emprestou ao Galatasaray e ao Olympiakos, ambos na época 2019/20. Voltaria ao Celta em 2020/21 antes da cedência ao Karagumruk.