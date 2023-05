Jorge Mendes revelou que já está em contato com clubes portugueses e garante que vão haver «novidades em breve», sem referir nomes nem clubes, à margem da gala do CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto - na qual recebeu o Prémio Mérito Internacional.

«Vocês sabem que todos os anos, nesta indústria do futebol português, podem sempre contar comigo, estarei sempre preparado para poder responder e poder resolver os problemas das equipas portuguesas. Todos os anos tem acontecido o mesmo e vou estar preparado de novo para isso», começou por dizer, à margem do evento, em conversa com os jornalistas.

Negócios que envolvem clubes portugueses, mas o empresário diz ainda é cedo para avançar pormenores. «Já estou neste momento em contato com alguns desses clubes, depois, evidentemente, serão os clubes a decidir quem sai ou quem fica. Vão ter com certeza novidades em breve porque algumas coisas vão acontecer. Grandes negócios vão acontecer de certeza, mas agora ainda não posso dizer. Alguns vocês já ouviram falar, já ouviram falar de um ou de outro, mas vão acontecer mais coisas», acrescentou ainda.