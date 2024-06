Anunciado esta semana como novo técnico dos turcos do Fenerbahçe, José Mourinho recusou, poucas semanas antes, segundo apurou o Maisfutebol, uma oferta multimilionária do futebol da Arábia Saudita.

O Al-Qadisiyah, campeão da segunda divisão saudita e recém-promovido à primeira divisão 2024/25, propôs ao português um ordenado na casa dos 30 milhões de euros limpos por época.

Apesar da forte investida do Médio Oriente, Mourinho não se mostrou interessado no projeto em si, especialmente devido ao atraso estrutural do clube situado em Khobar: centro de estágio, estádio, entre outros aspectos.

Alvo também de outro emblema saudita, o Al-Ittihad, José Mourinho acabou por aceitar o desafio de treinar o Fenerbahçe, num contrato válido por duas épocas - vai receber 10,5 milhões de euros por temporada, sendo que na Turquia há um desconto de 15 por cento em impostos sobre o ordenado bruto.