OFICIAL: Juan Mata continua na Austrália... mas muda de clube
Internacional espanhol vai jogar no Melbourne Victory em 2025/26
O internacional espanhol Juan Mata é reforço do Melbourne Victory, prosseguindo a carreira na Austrália, onde já estava, ao serviço do WS Wanderers, em 2024/25.
«O Melbourne Victory tem o prazer de anunciar a contratação de Juan Mata antes da temporada 2025/26 da A-League masculina», informou o clube, em comunicado.
Vencedor de um Mundial e um Europeu por Espanha e de uma Liga dos Campeões (pelo Chelsea) e de duas Ligas Europa (uma pelo Chelsea e outra pelo Manchester United), o atleta de 37 anos parte para um novo desafio, depois de já ter representado, além dos clubes já mencionados em Inglaterra, o Valencia e o Real Madrid Castilla em Espanha e o Galatasaray (Turquia) e o Vissel Kobe (Japão).
