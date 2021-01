Juninho Vieira, avançado de 24 anos, vai reforçar o Boavista, sabe o Maisfutebol. O jogador fez a primeira metade no Desportivo de Chaves e, apesar da época irregular dos flavienses, marcou quatro golos em nove presenças.



Formado no Athletico Paranaense, Juninho passou por vários empréstimos e teve duas experiências em Portugal. Em 2016 passou discretamente pelo Portimonense e em 2019/20 foi um dos nomes mais interessantes no Estoril-Praia, com 6 golos em 26 jogos.



Ainda no Brasil, Juninho fez parte do plantel principal do Athletico na primeira metade de 2019 e foi colega de equipa, por exemplo, de Lucho Gonzalez.



Juninho pode atuar como extremo e como avançado centro. Com a saída de Musa Juwara, Jesualdo Ferreira pretendia uma solução interessante para compôr o ataque e Juninho, há um ano e meio no nosso país, é um atleta já perfeitamente adaptado.



O nosso jornal sabe que o acordo está fechado, restando decidir a duração do vínculo que unirá as partes.