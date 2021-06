Kady, que representou o Vilafranquense na II Liga nos últimos dois anos, é reforço do Qarabag para a próxima temporada.

O médio brasileiro de 25 anos estava em final de contrato com o clube ribatejano e vai para a segunda experiência fora de portas, mudando-se de Portugal para o segundo classificado do campeonato do Azerbaijão.

Em duas épocas no Vilafranquense, Kady Borges jogou 33 jogos oficiais e apontou cinco golos.