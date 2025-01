O extremo brasileiro Kaio César está de saída do Vitória de Guimarães e prepara-se para viajar, fazer exames médicos e ser reforço do Al Hilal, da Arábia Saudita, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O negócio pelo atleta de 20 anos está muito bem encaminhado e acontece poucos dias depois de ter sido confirmado que o Vitória acionou a cláusula de opção de compra pelo antigo jogador do Coritiba, do Brasil. Os minhotos asseguraram 60 por cento dos direitos económicos de Kaio César por 1,5 milhões de euros.

Agora, o Vitória prepara-se para realizar novo encaixe financeiro significativo, num negócio que segundo a imprensa desportiva nacional, deverá rondar os dez milhões de euros.

Kaio César leva 33 jogos, quatro golos e oito assistências pelo Vitória em 2024/25. O extremo chegou ao Vitória para a segunda metade da época 2023/24, na qual fez 14 jogos.

Manu Silva iminente no Benfica

Se os detalhes finais para que Kaio César possa ser confirmado como reforço do Al Hilal ainda podem implicar mais um par de dias, o mesmo não acontece no caso de Manu Silva, cuja transferência para o Benfica – tal como o Maisfutebol noticiou – está por horas.

A confirmar-se a saída de Kaio César para o emblema saudita, caso não haja algum contratempo ou reviravolta de última hora, será a terceira saída no plantel neste mercado de inverno, a seguir a Manu Silva e ainda a Alberto Costa, lateral-direito que reforçou a Juventus, de Itália.