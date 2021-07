O médio Ricardo Alves é reforço do Kairat.

O jogador português anunciou nas suas redes sociais a chegada ao novo clube, agora no Cazaquistão. É o quinto país, contando com Portugal, onde o médio ofensivo português vai jogar.

Ricardo Alves foi formado no FC Porto. Estreou-se como sénior no Belenenses, em 2012, onde jogou até 2014, quando se mudou para o Rapid Bucareste (Roménia). Jogou três épocas no Olimpija Ljubljana (Eslovénia) e passou os últimos três anos na Rússia, onde jogou no FK Orenburg e mais recentemente no Krylya Sovetov. Vai agora para o Cazaquistão partilhar balneário com o avançado brasileiro Vagner Love.