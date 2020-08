O Gil Vicente vai ter o japonês Kanya Fujimoto no plantel da temporada 2020/21. O anúncio foi feito pelo Tokyo Verdy, clube detentor do passe do médio, esta quarta-feira. Fujimoto despede-se dos adeptos nipónicos no sábado e segue viagem logo a seguir para Portugal.



Kanya Fujimoto é um centrocampista de características ofensivas, tem 21 anos e esteve em 2019 no Campeonato do Mundo de sub20. Foi titular em dois dos jogos do Japão, seleção eliminada nos oitavos-de-final.

O internacional sub20 nipónico está desde 2011 no Tokyo Verdy e nas últimas três épocas, incluindo a atual, foi um dos elementos mais importantes da equipa do segundo escalão japonês.



Kanya Fujimoto é a primeira contratação oficial do Gil Vicente para 2020/21.