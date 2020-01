O Nantes oficializou esta sexta-feira a saída de Joris Kayembe. O belga, de 25 anos, foi jogador do FC Porto entre 2013 e 2017, e vai continuar a carreira ao serviço do Charleroi.



Kayembe foi dragão quatro épocas, mas só fez um jogo pela equipa principal. A 4 de maio de 2014, Luís Castro lançou-o ao intervalo para o lugar de Tozé. O FC Porto perdeu 2-1.



Pela equipa B, Kayembe fez 79 jogos e 11 golos. O esquerdino foi ainda emprestado ao Arouca e ao Rio Ave. Curiosamente, Joris Kayembe rumou ao Nantes ao abrigo do acordo que levou Sérgio Conceição para o Dragão.



O Charleroi é o atual segundo classificado da liga belga, atrás do Club Brugge.



🖊️ Le FC Nantes et le Royal Charleroi Sporting Club ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Joris Kayembe.



Le FC Nantes souhaite à Joris, une bonne continuation pour la suite de sa carrière.



Merci Joris 👉 https://t.co/nYIr9tRzVb pic.twitter.com/Prwai4QdHs — FC Nantes (@FCNantes) January 17, 2020