O lateral-esquerdo brasileiro Christian Ferreira, conhecido como Kazu, é reforço do Gil Vicente, anunciou esta quarta-feira o clube de Barcelos, da I Liga.

Kazu, de 23 anos, assinou contrato até 2026, informaram os gilistas, em nota oficial.

Depois de época e meia na UD Oliveirense, clube no qual fez 45 jogos e um golo, Kazu conhece o seu segundo clube em Portugal.

Antes, tinha passado nos Estados Unidos, pelo North Texas SC, no meio de um percurso no futebol brasileiro, quase sempre no Coritiba (da formação até sénior), ainda pelo Paraná e também pelas equipas mais jovens do Grémio.

Kazu chega para uma posição em que o Gil Vicente teve recentemente, em Portimão, a lesão de Kiko, contando ainda com Leonardo Buta.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências