O médio Manuel Keliano findou a ligação ao Estrela da Amadora, confirmaram os tricolores, em comunicado.

Keliano está a caminho do Akhmat Grozny, da Rússia, mas o Estrela da Amadora confirmou apenas a revogação do contrato com o jogador, que agora fica livre no mercado.

«O jogador Manuel Keliano não foi transferido, tendo sim chegado a acordo para a revogação do contrato de trabalho desportivo», refere o Estrela, em comunicado, negando qualquer transferência para o clube russo.

Porém, Keliano deve mesmo ter como destino o Akhmat Grozny, 14.º classificado da última temporada na Liga russa.

O médio defensivo chegou a Portugal em 2023, proveniente do 1.º de Agosto, de Angola. Representou o Estrela nas últimas duas temporadas. Em 2024/25, o internacional angolano fez uma assistência em 22 jogos pelo emblema da Reboleira.