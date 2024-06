O Estrela da Amadora caminha para negociar em definitivo o central Kialonda Gaspar com os italianos do Lecce, segundo apurou o Maisfutebol.

Alvo também em Itália do Cagliari, o internacional angolano está valorizado no mercado, sendo que recentemente recebeu uma sondagem dos alemães do Hoffenheim.

Aos 26 anos, Gaspar representou o emblema da Reboleira nas duas últimas temporadas. Iniciou a carreira no país de origem, onde teve sucesso no Sagrada Esperança.

