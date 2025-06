Koba Koindredi foi cedido pelo Sporting, até ao final da época, ao campeão da Suíça, Basileia, que reservou no acordo uma opção de compra do passe do médio francês, de 23 anos.

Contratado pelos leões ao Estoril, a meio da temporada 2023/2024, Koba Koindredi nunca se afirmou no bicampeão nacional, acabando por ser emprestado, na última época, aos suíços do Lausanne-Sport, que ajudou, com um golo e cinco assistências, a garantir o quinto lugar na Liga helvética.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Agora, muda-se para o campeão suíço, «a melhor equipa do país e um clube grande, com muita tradição», assim o definiu o jogador, aos canais oficiais do Basileia.

«Farei o meu melhor para ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos na próxima temporada. Sou um jogador tecnicamente forte, bom com a bola e com muita qualidade no passe e no remate», acrescentou o internacional jovem francês.

Já Daniel Stucki, diretor desportivo do Basileia, definiu o reforço como «um médio fisicamente forte, que pode jogar em diversas posições, tecnicamente muito evoluído, que conhece muito bem a Liga e o nosso treinador, e que já traz consigo uma experiência internacional considerável».