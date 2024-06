É oficial! Kylian Mbappé é reforço do Real Madrid.

O futebolista francês foi apresentado esta segunda-feira, às 18h30 (19h30 em Espanha) como a nova aquisição do clube espanhol para a época 2024/25, num contrato válido para as próximas cinco temporadas. Ou seja, até 2028/29.

«O Real Madrid e Mbappé alcançaram um acordo, segundo o qual ele vai ser jogador do Real Madrid para as próximas cinco temporadas», refere o clube espanhol, em nota oficial.

Aos 25 anos, Mbappé vai abraçar o seu primeiro projeto num clube fora de França. Já era tema em Madrid há alguns anos e agora vai mesmo ser jogador do atual campeão espanhol e vencedor da Liga dos Campeões, depois de sete temporadas consecutivas ao serviço do PSG.

Formado no AS Bondy e no Mónaco, onde subiu a sénior em 2015/16, Mbappé destacou-se nos monegascos em dois anos, sobretudo na época 2016/17, antes de rumar ao PSG.

Campeão do mundo por França em 2018 e vencedor da Liga das Nações em 2021, Mbappé chega a Madrid depois de ter conquistado 16 títulos no futebol francês a nível de clubes. Foi campeão da liga por sete vezes: em 2017 (Mónaco), 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024 (PSG); vencedor de três Supertaças pelo PSG (2019, 2020 e 2023), de quatro edições da Taça de França também pelo PSG (2018, 2020, 2021 e 2024) e de duas edições da Taça da Liga francesa, também pelos parisienses (2018, 2020).

A confirmação de Mbappé como jogador do Real Madrid, esta segunda-feira, já era um dado adquirido, depois de o próprio internacional francês ter dito ao Presidente de França, Emmanuel Macron, que ia ser confirmado esta noite.