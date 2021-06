O Shakhtar Donetsk confirmou na tarde desta sexta-feira a contratação do avançado Lassina Traoré, que assina um contrato válido por cinco temporadas.

O clube ucraniano, agora orientado pelo italiano Roberto De Zerbi, aposta assim no avançado de 20 anos que tinha a conquistar espaço no Ajax, marcando 12 golos em 30 jogos nas últimas duas épocas.



Cinco dos oito golos que o jogador do Burquina Faso marcou foram no mesmo jogo, na histórica vitória do Ajax por 13-0, em casa do VVV Venlo, estabelecendo um recorde no futebol holandês. Nesse encontro, Lassina Traoré fez ainda três assistências.



O Shakhtar já tinha confirmado a contratação de Pedrinho, médio ofensivo brasileiro que pertencia ao Benfica.