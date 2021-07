O avançado Felipe Anderson já usa as cores do seu novo clube. O jogador brasileiro de 28 anos, que jogou no Porto na última temporada emprestado pelo West Ham, está de volta à Lazio, clube que representou entre 2013 e 2018.

O próprio clube publicou uma fotografia do jogador a usar um cachecol, e com a seguinte mensagem: «Bom ver-te de novo em Roma, Felipe».

Felipe Anderson fez formação no Santos, ao lado de Neymar. Mudou-se para Itália, onde brilhou e chamou a atenção do West Ham. Foi a contratação mais cara da história do clube inglês, custando 38 milhões de euros, e, depois de pouco destaque, está de volta à Lazio para relançar a carreira.