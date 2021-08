O Inter anunciou nesta quinta-feira a contratação de Joaquin Correa. O jogador de 27 anos deixa inicialmente a Lazio por empréstimo de uma ano, ficando os «nerazzurri» com uma obrigação de compra do jogador argentino no final da cedência.

Joaquin Correa formou-se no Estudiantes, na Argentina. Saiu em 2015 para Itália, onde começou na Sampdoria. Mais tarde mudou-se para o Sevilha, onde jogou duas épocas, antes de voltar a Itália, dessa vez para a Lazio. Três temporadas depois, Correa muda-se para o Inter e volta a trabalhar com Simone Inzaghi, que tamém trocou a Lazio pelo inter neste verão.

O Inter comunicou ainda que o jogador ficará, no final do empréstimo, ligado ao clube de Milão até 2025.