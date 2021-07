O Leeds oficializou a contratação de Júnior Firpo ao Barcelona.

O defesa espanhol custa 15 milhões de euros, ficando os catalães com 20% de uma futura venda, e assina contrato com o clube da primeira liga inglesa até 2025 e aumenta as opções para o lado esquerdo da defesa de Marcelo Bielsa.

É o segundo reforço do Leeds para a nova época, depois da chegada em definitivo de Jack Harrison, proveniente do Manchester City.