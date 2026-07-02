Luis Barros, mais conhecido por Duk, está de saída do Leganés e vai rumar ao Atlas, do México, anunciou o emblema espanhol. 

O antigo jogador do Benfica, que nunca chegou a estrear-se pela equipa principal, representou os encarnados entre 2016 e 2022. Depois, defendeu as cores do Aberdeen e do Leganés. 

Na última temporada apontou quatro golos e fez cinco assistências em 38 jogos. 

O ponta de lança luso-cabo-verdiano junta-se, assim, ao antigo médio do Gil Vicente Luís Esteves, a mais recente contratação dos mexicanos. 

De recordar que o Atlas foi eliminado nos quartos de final da Liga Mexicana Clausura pelo Cruz Azul, clube que se sagrou campeão do torneio.

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