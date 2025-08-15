Mercado
OFICIAL: Henrique Arreiol reforça o Legia de Varsóvia
Estava no Sporting desde a temporada 2018/19
Henrique Arreiol, médio de 20 anos, é reforço do Legia de Varsóvia, anunciou o clube polaco, esta sexta-feira.
O jogador começou a carreira no Marítimo, mas na temporada 2018/19 mudou-se para o Sporting. Com a camisola verde e branca conquistou uma Liga e uma Taça de Portugal.
Na temporada passada, Henrique Arreiol realizou quatro jogos pela equipa principal dos Leões, tendo ainda atuado em 25 partidas da equipa B e cinco nos sub-19.
