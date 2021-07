José Fontes é reforço do departamento de scouting da Roma.

Tal como o Maisfutebol já tinha adiantado em maio, o analista de 36 anos chega do Leicester para liderar o departamento de prospeção e trabalhar diretamente com José Mourinho e com Tiago Pinto.

Nas redes sociais, José Fontes publicou uma fotografia ao lado do emblema italiano, com a mensagem «Estou muito contente por anunciar que vou reforçar a Roma».

José Fontes trabalhou em departamentos de observação de clubes como Trofense, Tottenham, Leixões, Boavista e Leicester, desde 2016 e é licenciado em Gestão Empresarial pela Universidade de Nottingham. Estudou ainda na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, onde conheceu o «Special One».