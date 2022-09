Abdou Diallo é reforço do Leipzig por empréstimo do PSG.



O defesa muda-se para a Alemanha depois de ter cumprido 75 jogos pelos franceses ao longo de três temporadas. Trata-se de um regresso do jogador de 26 anos à Alemanha depois de passagens por Mainz e Borussia Dortmund antes de se mudar para Paris.



A cedência contempla opção de compra informou o PSG.