*Por Tiago Antunes

André Leal, mais conhecido no futebol como Andrézinho, vai ser reforço do Trofense.

Sabe o Maisfutebol que jogador e clube estão em negociações e que o acordo será em breve fechado e anunciado.

Andrezinho fez formação no Paredes, no Rio Ave e no Paços de Ferreira. Foi nos «castores» que se estreou como sénior, ao lado de Diogo Jota. Fez 69 jogos na Liga e transferiu-se para o Estoril em 2018/19, para a II Liga. Em 2019/20 emigrou para a Sérvia, para jogar no Spartak Subotica, e regressou a Portugal esta época para representar a U. Leiria.

O Trofense, emblema que está de regresso à II Liga, já anunciou a renovação do médio Vasco Rocha e as saídas do guarda-redes Serginho e do defesa Mika.