O Rio Ave emprestou Joca e Damien Furtado.



O médio ofensivo vai jogar no Leixões até ao final da temporada enquanto o extremo vai defender as cores do Casa Pia.







Joca, de 24 anos, jogou apenas três partidas pelos vila-condenses. Por sua vez, Damien, de 22 anos, não foi sequer utilizado por Carvalhal.