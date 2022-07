O futebolista francês Léo Dubois é reforço do Galatasaray para as próximas três épocas, oriundo do Lyon. Os dois clubes confirmaram o acordo esta quinta-feira.

A transferência de Dubois, defesa internacional pela França de 27 anos, é feita por 2,5 milhões de euros, comunicaram Galatasaray e Lyon.

O clube francês acrescenta ainda, em comunicado, que o negócio pode envolver mais um milhão de euros em bónus, ficando os gauleses com dez por cento de uma mais-valia futura.

O Galatasaray informa que Dubois vai auferir 1,8 milhões de euros líquidos por temporada.

O francês junta-se assim ao português ex-FC Porto Sérgio Oliveira e ao suíço ex-Benfica Haris Seferovic no clube da Turquia.