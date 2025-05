Leonel Bucca não vai continuar no Estrela da Amadora, confirmou o clube, este sábado.

Depois de Léo Cordeiro, o médio argentino é nova saída confirmada no emblema da Reboleira.

Os «tricolores» utilizaram as redes sociais para se despedirem do jogador. «La flecha argentina. Obrigado por tudo, Bucca», pode ler-se na publicação do clube. «Muito obrigado, família. Sempre no meu coração», comentou o jogador.

O atleta de 26 anos terminava contrato com os tricolores esta temporada e ambas as partes decidiram, por mútuo acordo, não renovar o vínculo.

Bucca foi o terceiro jogador mais utilizado nesta temporada, com 32 jogos realizados. Nas duas épocas no Estrela da Amadora, o médio argentino participou em 47 jogos e anotou três golos, dois deles em 2024/25.

