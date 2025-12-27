Afinal, José Vala fica no Caldas. O histórico treinador dos Pelicanos tinha colocado o lugar à disposição depois da rocambolesca eliminatória da Taça de Portugal com o Sp. Braga, mas o clube da região Centro fechou a porta à saída do técnico.

«Após o momento mais atribulado da época e perante o carrossel de emoções que vivemos esta semana, é altura de não duvidar, de unir esforços e de rumar às quatro finais que nos restam. Juntos. Com todos. Liderados pelo Mister José Vala, que é, sem dúvida, a pessoa certa para nos guiar», salientou o clube num comunicado partilhado nas redes sociais.

Há uma década no comando do Caldas, José Vala chegou a dizer que o jogo com o Sp. Braga, para a Taça de Portugal, poderia ter sido o último. Em causa esteve a alteração, à última hora, do local em que se realizou a partida, que estava prevista para o Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, mas acabou por ser disputada em Torres Vedras.

O Caldas compete na Série B da Liga 3, na qual ocupa a quinta posição, a primeira abaixo da zona de acesso à fase de subida, que está a três pontos de distância. Faltam quatro jornadas para terminar a fase inicial da prova.