O Torreense, recém-promovido à nova Liga 3, anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação de Daúto Faquirá para a nova temporada.

Está encontrado assim o sucessor de Filipe Moreira, que se mudou para o Lusitânia de Lourosa, também da Liga 3.

Daúto iniciou a última época no Sporting da Covilhã, sendo despedido ao terceiro jogo do campeonato, com três derrotas. Antes já tinha treinado Sintrense, Odivelas, Barreirense, Estoril, Estrela da Amadora, Vitória Setúbal, Olhanense e 1º de Agosto (Angola).

O Torreense esteve na luta pela subida à II Liga e agora passa por uma reformulação, depois de contratado o novo diretor desportivo, Marco Couto.