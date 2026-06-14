Pedro Porro vai continuar a vestir a camisola do Tottenham nas próximas temporadas, confirmando-se as notícias que davam conta da renovação iminente do conttrato do lateral espanhol com os Spurs.

Os londrinos não especificaram a duração do novo vínculo, limitando-se a catalogá-lo como de «longa duração». No entanto, a Sky Sports avança que o acordo é válido por cinco temporadas, com outra de opção.

We are delighted to announce that Pedro Porro has signed a new, long-term contract with the Club ✍️



Congratulations, Pedro 🤍



🔗 https://t.co/HqjZ29XztT pic.twitter.com/EJsBbpyeGE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2026

Em 2025/2026, Porro esteve em 47 jogos do Tottenham, tendo sido peça importante na titânica, e à partida inesperada, luta do clube pela manutenção na Premier League.

Contratado ao Sporting em janeiro de 2023, Pedro Porro leva já mais de 150 jogos (13 golos e 25 assistências) pelo Tottenham, que pagou pelo seu passe 45 milhões de euros.

«O Pedro é um jogador muito importante para nós. Adoro a mentalidade (competitiva) dele. Ele quer trabalhar, aprender e melhorar todos os dias», elogiou o técnico dos Spurs, Roberto De Zerbi, após a oficialização do acordo.

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