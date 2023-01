Após a derrota pesada no Dragão, o Famalicão está no mercado à procura de um reforço para o ataque. A revelação foi feita por João Pedro Sousa quando foi convidado a analisar a estreia de Alex Dobre pelos minhotos.



«O Dobre foi utilizado no corredor central, mas essa não é a posição onde pode render mais. Ele tem um rendimento superior quando parte dos corredores laterais ou joga nas costas do avançado. Mas como Cádiz estava castigo e o Rui já estava a acusar alguma fadiga, ele era o único jogador com perfil para jogar no ataque. Esteve muito bem, fiquei contente. Ainda aguardamos mais um jogador para a frente de ataque», disse, na sala de imprensa do estádio dos azuis e brancos.



Os famalicenses perderam por 4-1 em casa do FC Porto com Rui Fonte a marcar o golo de honra.