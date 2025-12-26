Em trânsito para a Luz, para reforçar o Benfica, tal como o Maisfutebol adiantou em tempo oportuno, Sidny Cabral não entra nas escolhas do treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, para o jogo em Famalicão, no sábado (18h00), a contar para a 16.ª jornada da Liga.

A confirmação da ausência do lateral cabo-verdiano foi dada pelo treinador dos Tricolores, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Minho.

«O Sidny não está disponível, não vai viajar. Ele faz parte do plantel como os outros 24 e tenho a certeza de que vamos dar uma grande resposta», referiu João Nuno, praticamente confirmando a saída do jogador em janeiro.

«O Sidny estava a fazer um excelente campeonato, é uma peça importante, mas o Estrela, como todos os clubes em Portugal, também tem de vender. Estamos todos alinhados. Vamos ter uma equipa cada vez mais competitiva e fazer uma segunda volta melhor do que a primeira», atirou o técnico, de 40 anos.

Lembrando que, «há uns meses, ninguém conhecia o Sidny», João Nuno considera que a valorização do jovem lateral «é mérito de muita gente», bem como que «jogar no Estrela é claramente uma montra e aliciante, neste momento, para todos os jogadores». «Temos muitos Sidnys nesta casa», concluiu.