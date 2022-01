O Arouca prepara-se para anunciar mais um reforço neste mercado de janeiro. Alan Ruiz chega este sábado para aumentar o leque de opções ofensivas ao dispor do técnico Armando Evangelista.

O avançado argentino de 28 anos estava no Arsenal de Sarandí e vincula-se ao clube arouquense a título definitivo.

Alan Ruiz, recorde-se, representou o Sporting durante época e meia, entre 2016 e 2017, com um registo de sete golos em 34 golos.

Na sexta-feira, o Arouca anunciou oficialmente o internacional brasileiro Wellington Nem e o croata Nino Galovic. Segue-se Alan Ruiz.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, este poderá não ser o último reforço arouquense nesta janela do mercado.